فاران: زيدان أحد أعظم الشخصيات الفرنسية وسعيد بالتدرب معه

نجم ريال مدريد رافائيل فاران يمدح زين الدين زيدان ويقلل من حدة الشكوك حول رحيله

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال قلب دفاع ريال مدريد الدولي الفرنسي رافائيل فاران إن زين الدين زيدان هو أحد أعظم الشخصيات التي تمتمي إلى فرنسا على الإطلاق.

وكان رافائيل فاران قد طالب ــ حسب المصادر الصحفية الإسبانية ــ بالرحيل عن ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفي اتجاه معاكس، صرح رافائيل فاران ببعض التصريحات التي مدح فيها مدربه زين الدين زيدان، كما أعرب عن سعادته بالتدرب معه.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٠ أبريل ٢٠١٩

وقال فاران في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا المدريدية: "من الرائع العمل تحت قيادة أحد أعظم الشخصيات في فرنسا، مع وضعيته كأحد القادة في المشروع الرياضي القادم"

وأضاف: "زيدان أعاد التوازن إلى ريال مدريد، تمامًا كما عمل في الولاية الأولى له، هو رجل يعرف كيفية إدارة الأزمات"

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يذكر أن الأحاديث حول رحيل فاران المحتمل عن ريال مدريد بدأت منذ نهاية كأس العالم الأخيرة في روسيا والتي كان المدافع الفرنسي أحد أبرز المشاركين فيها.