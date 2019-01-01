خلاف بين زيدان وبيريز حول المعوض الأفضل لفاران

اللاعب الفرنسي يريد الرحيل عن مدريد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى رفائيل فاران رغبته في الرحيل عن ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، وقد بدأ النادي بالفعل عملية البحث عن معوضه.

صحيفة آس الصادرة من مدريد أوضحت أن هناك خلافًا بين المدرب زين الدين زيدان والرئيس فلورينتينو بيريز حول المعوض الأفضل للمدافع الفرنسي.

إذ يرى زيدان أن خاليدو كوليبالي مدافع نابولي هو الخيار الأفضل، خاصة أنه كان قد طلب التعاقد معه في ولايته الأولى مع الريال، فيما يُفضل بيريز التعاقد مع خوسيه خيمينيز مدافع أتلتيكو مدريد.

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العامل المشترك بين اللاعبين أن جلبهما لملعب سانتياجو بيرنابيو لن يكون سهلًا أبدًا، إذ جدد كوليبالي عقده بتحسين ملحوظ في راتبه بداية الموسم الجاري حتى عام 2023 ويتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 150 مليون يورو.

ورغم أن بعض التقارير نفت وجود مثل هذا الشرط إلا أن هذا لن يغير الكثير، حيث لن يُباع اللاعب صاحب الـ27 عامًا بأقل كثيرًا من هذا المبلغ بعد الارتفاع الجنوني في أسعار اللاعبين.

على الجانب الآخر، كان خيمينيز صاحب الـ24 عامًا قد جدد عقده مع أتلتيكو مدريد لمدة 5 سنوات في منتصف 2018، مع وجود شرط جزائي بقيمة 120 مليون يورو، وبالتأكيد لن تتخلى إدارة النادي عنه بأقل من هذا المبلغ نظرًا لتمسكها الشديد ببقائه.