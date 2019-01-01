فاران: باريس لن يتأثر بالغيابات .. وهذا موقفنا من نيمار

الدولي الفرنسي يكشف عن كواليس غرفة خلع ملابس ريال مدريد في فترة شائعات نيمار الأخيرة

كشف المدافع الفرنسي رافاييل فاران، عما كان يدور داخل غرفة خلع ملابس ريال مدريد، في خضم الشائعات التي كانت تربط مستقبل البرازيلي نيمار جونيور بالنادي الملكي والغريم التقليدي برشلونة.

وانتهى عشر العسل بين أغلى لاعب في التاريخ وإدارة باريس سان جيرمان في بداية فصل الصيف الماضي، ما ساهم في اقتران اسمه بالعودة إلى الليجا، تارة بأنباء تتحدث عن رغبته في العودة إلى بيته القديم في "كامب نو"، وتارة أخرى بشائعات تراهن على فرص اللوس بلانكوس.

وعن هذه الفترة، قال بطل العالم لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية "لم نكترث كثيرًا في النادي بهذه الأخبار حول وصوله، لقد أثار الكثير من الضجيج، لكننا لم نهتم لأننا كنا نركز فقط على بداية الموسم، وكل يوم كانت تظهر أشياء جديدة، بخصوص نيمار، وانتهى بنا الأمر لنسيان القصة وبقاء اللاعب مع ناديه".

وعن الغيابات المؤثرة في صفوف باريس سان جيرمان قبل صدام الأربعاء الذي سيستضيفه ملعب "حديقة الأمراء" في افتتاح دوري مجموعات أبطال أوروبا "صحيح مبابي ونيمار لاعبان رائعان، لكن هذا لن يؤثر على قوة المنافس، وأعتقد أن ريال مدريد سيكون مطالبًا بتقديم أفضل ما لديه من أجل تحقيق الفوز".

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الجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان سيفتقد خدمات ثلاثي الهجوم كيليان مبابي وإدينسون كافاني ونيمار، وذلك بداعي الإصابة للأول والثاني، وللإيقاف بالنسبة للدولي البرازيلي.