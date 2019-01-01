فاجنر يهاجم يواخيم لوف بسبب قائمة المنتخب

فاجنر يهاجم يواخيم لوف بسبب استبعاد هوميلز ومولر وبواتينج من قائمة منتخب ألمانيا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

انتقد ساندرو فاجنر المهاجم الألماني مدرب المنتخب يواخيم لوف بسبب اختياراته الغريبة للقائمة الخاصة بالمانشافت والتي ستخوض المباريات المقبلة.

وشهدت القائمة استبعاد كلاً من توماس مولر و جيروم بواتينج وماتس هوميلز لأول مرة منذ فترة طويلة لم يغيبوا فيها عن المنتخب.

وبخصوص ذلك، أبدى ساندرو فاجنر استغرابه الشديد من هذه القائمة، مؤكدًا أنه لا يجد سببًا مقنعًا في خيارات يواخيم لوف الأخيرة.

هل صلاح سبب ضياع الصدّارة على ليفربول؟ 🤔 وسقوط الريال "الكلاسيكو" أمام برشلونة لم يأت من فراغ،

بل وكان متوقعًا 🤦‍♂️ ثم ماذا عن كلوب الذي كان في الطريق ليُصبح مُجرمًا ☠️؟



كل ذلك في حلقة جديدة مميزة من #YallaGoal pic.twitter.com/v7C3lsqjKb

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٥ مارس ٢٠١٩

وقال فاجنر: "الأسماء المستبعدة تمثل عناصر قوة المنتخب في آخر سنوات، لا أعتقد أن حل الأزمة يكمن في استبعاد أفضل اللاعبين لديك"

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يذكر أن ساندرو فاجنر كان قد تم استبعاده من قائمى المنتخب المشاركة في منافسات كأس العالم الأخيرة في روسيا.