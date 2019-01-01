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الدوري الألماني - الدرجة الأولى

فاجنر يهاجم يواخيم لوف بسبب قائمة المنتخب

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Getty Images
فاجنر يهاجم يواخيم لوف بسبب استبعاد هوميلز ومولر وبواتينج من قائمة منتخب ألمانيا

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

انتقد ساندرو فاجنر المهاجم الألماني مدرب المنتخب يواخيم لوف بسبب اختياراته الغريبة للقائمة الخاصة بالمانشافت والتي ستخوض المباريات المقبلة.

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وشهدت القائمة استبعاد كلاً من توماس مولر و جيروم بواتينج وماتس هوميلز لأول مرة منذ فترة طويلة لم يغيبوا فيها عن المنتخب.

وبخصوص ذلك، أبدى ساندرو فاجنر استغرابه الشديد من هذه القائمة، مؤكدًا أنه لا يجد سببًا مقنعًا في خيارات يواخيم لوف الأخيرة.

وقال فاجنر: "الأسماء المستبعدة تمثل عناصر قوة المنتخب في آخر سنوات، لا أعتقد أن حل الأزمة يكمن في استبعاد أفضل اللاعبين لديك"

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يذكر أن ساندرو فاجنر كان قد تم استبعاده من قائمى المنتخب المشاركة في منافسات كأس العالم الأخيرة في روسيا.

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