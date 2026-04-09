فاجأ نادي PSV الجميع وسارع إلى تجديد عقد لاعب مطلوب بشدة

يخطط نادي PSV لإعادة التفاوض بشأن عقد حارس المرمى الثالث نيك شيكس وتجديده، وفقًا لما أورده ريك إلفرينك يوم الخميس نيابة عن صحيفة «إيندهوفن داغبلاد».

شارك شيكس مرتين هذا الموسم مع بطل هولندا، عندما تعرض كل من نيك أوليج وماتيج كوفار للإصابة. وقد لعب معظم الدقائق في دوري كيوكن كامبيون مع فريق يونغ PSV.

نجح شيكس في إقناع بيتر بوس في المباراة خارج أرضه ضد إف سي جرونينجن (فوز 1-2). ولا يزال عقده ساريًا حتى منتصف عام 2027، لكن هذا الوضع سيتغير قريبًا.

على الرغم من تمديد العقد، من المرجح ألا يرتدي شيكس قميص PSV في الموسم المقبل. يعتزم النادي إرساله إلى نادٍ آخر في هولندا في الصيف.

وكان خبير سوق الانتقالات مونير بوالين قد أفاد الشهر الماضي بأن شيكس محط اهتمام نادي آر كي سي فالفيك. ويرغب النادي البرابانتي بشدة في ضمه على أساس الإعارة. ومن المتوقع أن يتقدم المزيد من الأندية بطلبات إلى إيندهوفن خلال الأشهر المقبلة.