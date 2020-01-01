فاتي يثير الجدل بقميصي بوروسيا دورتموند وإنتر

أنسو فاتي نجم برشلونة الشاب يعرف كيف يثير الجدل أثناء فترة الحجر الصحي وتوقف النشاط في إسبانيا.

أثار اللاعب الشاب أنسو فاتي نجم هجوم فريق برشلونة الجدل اليوم أثناء تواجده في منزله رفقة أسرته بعدما تم إيقاف النشاط الكروي في إسبانيا.

جاء هذا بعدما ظهر اللاعب مرتديًا قميص فريق بوروسيا دورتموند، تحديدًا الذي يحمل اسم اللاعب الإنجليزي جادون سانشو هداف الفريق الألماني.

ويأتي الجدل في ظل ندرة ظهور نجوم الكرة الإسباني بقمصان فرقًا آخرى، نظرًا للحساسية الشديدة والعصبية التي تعاني منها الجماهير.

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وكان سانشو يمضي وقته رفقة أسرته في منزله وهو يلعب "بلاي ستيشن" رفقة أحد أفراد أسرته والذي كان بدوره يرتدي قميص إنتر ميلان الخاص بالبلجيكي روميلو لوكاكو.

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وحصل فاتي على قميص سانشو خلال مواجهة بوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا وكانت تلك هي أول مباراة له في البطولة على الإطلاق.

بينما حصل فاتي على قميص لوكاكو خلال المواجهة التي شهدت أول هدف يسجله في تاريخه بدوري الأبطال والذي جعل منه أصغر من يسجل في تلك البطولة بعمر 17 عامًا و40 يومًا.

جدير بالذكر أن فاتي كان قد شارك مع برشلونة في 24 مباراة هذا الموسم في كل البطولات وسجل خمسة أهداف وصنع هدفًا وحيدًا.