فاتي بعد هدفيه أمام ليفانتي: أعيش حلمين في برشلونة

السعادة تغمر النجم الصغير..

أعرب أنسو فاتي، نجم برشلونة الشاب، عن سعادته بهدفيه أمام ليفانتي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين الليلة.

وحقق برشلونة الانتصار على ليفانتي، بهدفين مقابل واحد، في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر الدوري الإسباني.

وقال فاتي، في تصريحات نقلتها صيحفة "آس" الإسبانية: "تسجيل هدفين في مباراة واحدة، وفي ملعب كامب نو، حلم بالنسبة لي، لقد راودتني دائمًا هذه اللحظة، واليوم حققت ذلك".

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صاحب الـ17 عامًا، أضاف: "أشكر جميع زملائي في الفريق والمدرب على منحي هذه الفرصة".

وتابع: "منذ يومي الأول مع الفريق وزملائي يسهلون عملي، يجب أن أشكرهم؛ لأنه ليس من السهل على لاعب صغير أن يتأقلم سريعًا".

وبسؤاله عن كونه أصغر لاعب يسجل ثنائية في مباراة واحدة بالليجا، أجاب: "لقد أخبروني للتو، والآن يتعين عليّ الآن مواصلة التحسن واغتنام كل فرصة".

ليونيل ميسي، هو من صنع هدفي فاتي، لذا لم ينس الأخير توجيه التحية للدولي الأرجنتيني.

وأتم: "لقد كنت أشاهد ميسي وهو يلعب لسنوات، لذا فإن اللعب بجواره بمثابة الحلم، عليّ أن استمر بالقتال".

ويحتل برشلونة وصافة الدوري الإسباني، برصيد 46 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد، صاحب الصدارة.