فاتي الفائز بجائزة NXGN 2021: أحلم باللعب في كأس الأمم الأوروبية

أنسو فاتي نجم برشلونة الفائز بجائزة NXGN 2021 يتحدث عن إصابته ورغبته في العودة لتمثيل إسبانيا ببطولة كأس الأمم الأوروبية.

اعترف أنسو فاتي لاعب برشلونة الحاصل على جائزة NXGN 2021 لأفضل مواهب العالم أنه حلم باللعب في بطولة كأس الأمم الأوروبية التي تقام هذا الصيف.

نجم برشلونة تم تصنيفه كأفضل لاعب شاب في العالم متفوقًا على قائمة NXGN 2021 الكاملة المكونة من 50 لاعبًا ولدوا بعد الأول من يناير 2002.

وبينما يخوض صراعه للعودة من الإصابة التي يعاني منها على مستوى الركبة، يريد أصغر من سجل لمنتخب إسبانيا أن يتواجد في البطولة المؤجلة من الصيف الماضي.

ما الذي قاله فاتي؟

في حديثه مع جول بعد فوزه بجائزة NXGN 2021 قال فاتي: "أتمنى أن أكون متواجدًا، لكن أولًا يجب أن أتعافى من الإصابة التي أعاني منها".

وأضاف: "لا أعلم ما الذي سيحدث في المستقبل، لكن اللعب في كأس الأمم الأوروبية بمثابة الحلم لأي لاعب".

وأكمل: "لا أضع الأهداف لنفسي فيما يتعلق بعملية الشفاء، لكنني أحاول التحسن بشكل يومي، وأن أتطور كلاعب، وكشخص".

متى يعود فاتي من الإصابة؟

كان فاتي خارج الخدمة بالنسبة لبرشلونة وإسبانيا منذ شهر نوفمبر الماضي، منذ أن عانى من تمزق في أربطة الركبة في فوز برشلونة الكبير بخمسة أهداف لهدفين أمام ريال بيتيس.

وبعد خضوعه لعملية جراحية نجم برشلونة المراهق كان من المفترض أن يغيب لأربعة أشهر فقط، لكن في بداية فبراير خرجت تقارير صحفية إسبانية وأكدت أن تعافي فاتي لا يسير بالشكل المطلوب، وأنه خضع لعملية أخرى، وربما يخضع لعملية ثالثة لحل مشاكله.

في ظل كل ذلك يأمل اللاعب أن ينجح في العودة للملاعب بنهاية الموسم الجاري، بعد أن رأيناه ينشر عدة مقاطع مصورة لنفسه وهو يتدرب ويتعافى بشكل جيد عبر قنواته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

هل سيكون فاتي جاهزًا لكأس الأمم الأوروبية 2020؟

لو كان فاتي قادرًا على إثبات نفسه بدنيًا، سيكون لديه فرصة كبيرة ليتواجد في قائمة منتخب إسبانيا المكونة من 23 لاعبًا لبطولة الصيف القادم.

اللاعب ظهر لأول مرة مع إسبانيا في سبتمبر الماضي وأصبح أصغر من سجل للمنتخب في عمر الـ 17 عامًا و311 يومًا بعد التسجيل في شباك أوكرانيا خلال مواجهته الثانية مع الفريق.

بداية اللاعب المذهلة ضمنت له التواجد من جديد مع الفريق في التجمع التالي، وكانت ستعني ظهوره بشكل مؤكد في قائمة كأس الأمم الأوروبية، لولا الإصابة الأخيرة.

من سبق له الفوز بجائزة NXGN؟

فاتي كان سادس من يحقق تلك الجائزة من الرجال، وسبقه للفوز بها جادون سانشو وجيانلويجي دوناروما ورودريجو وغيرهم من الأسماء أمثال جاستن كلويفرت.

وقال فاتي عقب فوزه بالجائزة: "أولًا، أريد أن أشكر كل من صوت لي، وبكل تأكيد أن أشكر زملائي، فدونهم لم يكن ذلك ليتحقق أبدًا، شكرًا لكل المدربين الذين حظيت بهم".

جدير بالذكر أن الجائزة يحصل عليها النجوم الشباب منذ عام 2016 بتصويت من صحفيين من 44 نسخة لجول.كوم حول العالم بشكل سنوي.

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