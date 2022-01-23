فاتي: أعيش أسوأ ما في كرة القدم!

أعرب أنسو فاتي نجم برشلونة الشاب عن امتنانه لرسائل الدعم التي تلقاها في الساعات الماضية عقب إصابته الأخيرة.

وكتب فاتي: "لسوء الحظ، مضطر لأن أعيش أسوأ أجزاء كرة القدم، لكنني لن أستسلم أبدًا، شكرًا جزيلًا على رسائل الدعم والحب".

وذكرت قناة "TV3" قبل حوالي 48 ساعة، أن الحد الأدنى لغياب اللاعب قد يصل إلى ثمانية أسابيع لو لم يخضع لعملية جراحية.

ولو خضع اللاعب لعملية جراحية ستطول فترة غيابه عن الملاعب لثلاثة أشهر أو أكثر وهو ما قد يهدد بانتهاء الموسم بالنسبة له.

وكان برشلونة قد أصدر بيانًا اليوم أوضح خلاله أن إصابة اللاعب في حاجة للمزيد من الفحوصات والمتابعة لتحديد فترة غيابه.

وكتب النادي: "عانى فاتي من إصابة في العضلة ذات الرأسين في فخذه الأيسر في مباراة أتلتيك بيلباو، وستكون هناك حاجة لإجراء اختبارات لتحديد النطاق الكامل للمشكلة".

وأضاف:"المهاجم الشاب شارك كبديل في الشوط الثاني في مباراة الخميس ضد بيلباو في كأس الملك، واضطر للانسحاب من اللقاء في الوقت الإضافي".

وكشف تشافي هيرنانديز أن اللاعب سيحسم موقفه من الخضوع للعملية الجراحية خلال ساعات، ومن المقرر أن يُعلن عن قراره النهائي الإثنين.

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد ودع بطولة كأس ملك إسبانيا مساء الخميس عقب الخسارة من أتلتيك بيلباو بهدفين لثلاثة في الوقت الإضافي بمشاركة فاتي.



