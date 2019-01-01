رسميًا | فاتي يستطيع اللعب للمنتخب الإسباني

الاتحاد الإسباني يحل أزمة فاتي

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

حصل الاتحاد الإسباني لكرة القدم على موافقة الاتحاد الدولي "فيفا" لأجل انضمام أنسو فاتي، لاعب برشلونة، لتمثيل اللاروخا.

فاتي خرج من قائمة منتخب إسبانيا تحت 17 عامًا المشاركة في كأس العالم بالبرازيل.

وذكر الاتحاد الإسباني في بيان رسمي أنّ اللاروخا يستطيع استدعاء فاتي لتمثيل المنتخب ولكنّه لن يتمكن من خوض المونديال بعد إعلان القائمة النهائية.

وأوضحت أنّ اللاعب عليه الانتظار حتى شهر نوفمبر المقبل لأجل معرفة إن كان سيلعب مع الفريق الأول أو تحت 21 عامًا.

وسوف يٌصبح فاتي متاحًا لبرشلونة للمشاركة في لقاء الكلاسيكو يوم 26 أكتوبر المقبل وهو الخبر السار للنادي الكتالوني خاصة بعد إيقاف عثمان ديمبيلي.

جدير بالذكر أنّ فاتي رفض الحصول على الجنسية البرتغالية مفضلًا تمثيل منتخب إسبانيا.