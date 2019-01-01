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الدوري الألماني - الدرجة الأولى

فاتسكه: لا نتمنى هبوط شالكه

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تعرف على تصريحات رئيس دورتموند حول هبوط شالكه
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد رئيس نادي بروسيا دورتموند، هانز خواكيم فاتسكه، رغبته في استمرار شالكه بدوري الدرجة الأولى الألماني وعدم الهبوط بنهاية الموسم الجاري.

شالكه يحتل المركز الـ 15 في الدوري الألماني وعلى بعد 6 نقاط فقط من مناطق الهبوط بعد 30 جولة.

وقال فاتسكه في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "لا أتمنى هبوط شالكه، تواجدهم في الدوري أمر رائع ويجعلنا نخوض مباراة الديربي".

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وتابع: "بالطبع هذا لا يعني أننا سندعهم يفوزون علينا في مباراة السبت، إنّهم يستطيعون ضمان البقاء في البوندسليجا ولكن في مباريات أخرى".

وكان شالكه قد خسر ديربي الرورو في الدور الأول من الدوري الألماني بنتيجة 2-1.

ولم يهبط شالكه لدوري الدرجة الثانية منذ موسم 1990-1991 كما حقق البوندسليجا 7 نرات عبر تاريخه

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