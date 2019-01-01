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الدوري الألماني - الدرجة الأولى

فاتسكه: سانشو لن يبقى ولن يرحل وفافر هو الشخص المناسب لدورتموند

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هانز يواكيم فاتسكه رئيس نادي بروسيا دورتموند يؤكد على رغبته في استمرار جادون سانشو مع بروسيا دورتموند لوقت طويل.
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد هانز يواكيم فاتسكه رئيس نادي بروسيا دورتموند أن جادون سانشو نجم الفريق مستمر بصفوفه للموسم المقبل مهما كانت المغريات.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فاتسكه لصالح صحيفة "بيلد" وأكد خلالها أن اللاعب يعد هامًا في مشروع الفريق للسنوات المقبلة.

وقال فاتسكه: "الجميع يعلم أن جادون سانشو لن يستمر في صفوف دورتموند لعشر أعوام مثلًا، لكن في الوقت الحاضر لدينا اتفاقًا، هو غير متاح للرحيل وسيلعب الموسم المقبل معنا".

وأضاف عن لوسيان فافر: "هو الشخص المناسب لبروسيا دورتموند، ونجح في الحصول على المركز الثاني وكنا في المنافسة حتى النهاية، سنرى في الأعوام المقبلة إذا كان يستطيع تحقيق الألقاب ".

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وأكمل: "نسير بشكل جيد فيما يتعلق بتجديد عقد فافر، وماريو جوتزه أيضًا، سنرى في الأسابيع المقبلة ما الذي سيحدث، لكننا نريد حسم الأمر سريعًا".

جدير بالذكر أن دورتموند كان قد أنهى الموسم متخلفًا عن بايرن ميونخ بنقطتين فقط بعد أن كان متصدرًا لجدول ترتيب الدوري الألماني لمعظم البطولة.

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