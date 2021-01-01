فاتح تريم يكشف عن موعد تفعيل بند شراء عقد مصطفى محمد

مدرب جلطة سراي يتحدث عن تفعيل بند شراء عقد مصطفى محمد

تحدث فاتح تريم، المدير الفني لفريق جلطة سراي التركي، عن إمكانية تفعيل بند الشراء النهائي لعقد مصطفى محمد من نادي الزمالك، بعد تألقه مع فريقه.

مصطفى محمد قاد فريقه جلطة سراي لتحقيق الفوز على إيرزوروم سبور بهدفين دون رد، بعدما سجل هدفي المباراة، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف ببطولة الدوري التركي هذا الموسم.

تريم قال خلال تصريحات نقلها موقع قناة "أي سبور" التركية: "تفعيل بند شراء عقد مصطفى محمد سيكون بناء على اجتماع سيتم عقده خلال الفترة المقبلة".

المدير الفني لجلطة سراي تابع: "إدارة النادي ستتكفل بالأمر، بمجرد اتخاذ القرار النهائي بشأن مصطفى محمد خلال الفترة المقبلة".

فاتح تريم أردف: "سنعقد اجتماعًا في الوقت المناسب، وسيتم تحديد الأمر خلال هذا الاجتماع، والجميع يشعر بالدفء ولا أعتقد أن هناك أي مشكلة ستحدث حول هذا الأمر".

واختتم مدرب الفريق التركي تصريحاته قائلًا: "القرار سيكون لإدارة النادي، ولكن هناك وقت من أجل تنفيذ هذا الأمر، ودعونا نحتفل ونبتهج بموقفنا حاليًا، والإدارة عليها الأمور الأخرى".

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وانتقل مصطفى محمد إلى جلطة سراي، قادمًا من نادي الزمالك لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، مع وجود بند ينص على أحقية النادي التركي شراء عقده بشكل نهائي.

وواصل مصطفى محمد تألقه رفقة جلطة سراي، حيث استطاع أن يسجل 6 أهداف خلال 6 مباريات، بمختلف البطولات.