فابيينو: نمر بفترة حاسمة من الموسم ولا يوجد وقت للراحة

تعرف على تصريحات لاعب ليفربول حول المنافسة في الأبطال والدوري

أكد فابيينو، لاعب ليفربول، أنّ الفريق يمر حاليًا بأهم فترة في مسيرته بالمنافسة على لقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي إلا أنّ الأخير لعب عدد مباريات أقل.

وقال البرازيلي في تصريحات خاصة: "في الوقت الحالي لا يوجد وقت للتنفس أو الاحتفال، نحن نمر بفترة تحول في الموسم وعلينا أن نحصد كل الألقاب".

وتابع: "لدينا هدف واحد وهو الفوز في المباريات المقبلة بداية من مواجهة الأحد ضد كارديف سيتي، ولا ينبغي أن نفرط في أي نقاط بالبريميرليج".

لاعب موناكو السابق أشار إلى أنّ الفريق يحتفل باستمرار مسيرته الناجحة في الموسم ولكن التفكير دائمًا يكون في اللقاء القادم.

أربعة فرق إنجليزية ستتواجد في نصف نهائي البطولات الأوروبية الكبرى خلال موسم واحد للمرة الأولى منذ موسم 1983/84.



هيمنة الإنجليز! 🌟#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/UOfurZFsDK — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 18, 2019

وأردف: "ربما لا نكون الفريق الأقوى ولكننا نمتلك فريقًا واقعيًا وأعتقد أنّ الجمهور معجب بما نقدمه خلال الموسم الجاري".

واختتم: "أمام بورتو على سبيل المثال لم نكن الأفضل في الدقائق الاولى من المباراة وعانينا كثيرًا، ولكن في الأخير سجلنا الأهداف والفرص التي أتيحت لنا".

جدير بالذكر أنّ ليفربول يواجه برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يومي 1 و7 مايو المقبل.