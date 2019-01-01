فابيينو يكشف دور كلوب في العودة أمام برشلونة

تعرف على تصريحات فابيينو حول مباراة برشلونة في الأبطال

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

كشف فابيينو، لاعب ليفربول، الأسلوب الذي اتبعه المدرب يورجن كلوب مع الفريق للفوز على برشلونة والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا.

برشلونة خسر برباعية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ليفشل في الحفاظ على تفوقه ذهابًا بثلاثية نظيفة.

وقال فابيينو في تصريحات صحفية: "بعد الخسارة من برشلونة في كامب نو، كلوب كان متفائلًا للغاية وكان سعيدًا بما قدمناه وأكد أننا لعبنا كرة جيدة".

وتابع: "كنا مندهشين من استقبال 3 أهداف ولكن كلوب أكد أنّ النتيجة لا تعكس الأداء وأننا نستطيع العودة".

رد فعل كلوب أثناء محاولته التعرف على لاعبي ليفربول وهم صغار 👶👇



فيديو سيرسم الابتسامة على وجهك! 😂

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) May 30, 2019

اللاعب البرازيلي أكد أنّ المدرب الألماني نجح في إخراجهم من حالة الإحباط ومنح اللاعبين الثقة اللازمة للوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا.

واختتم: "كلوب تحدث معنا وأكد باستمرار القدرة على الفوز على برشلونة مما ضاعف من ثقتنا بأنفسنا حتى بعد تأكد غياب روبرتو فيرمينو ومحمد صلاح".

جدير بالذكر أنّ ليفربول خسر سباق الدوري الإنجليزي في الجولة الأخيرة رغم حصده 97 نقطة.