فابينيو يكشف دور فيرمينو في انضمامه لليفربول

الصفقة بدأت منذ تألقه في مواجهة موناكو ومارسيليا

كشف فابينيو لاعب وسط ليفربول، عن الدور الذي لعبه روبرتو فيرمينو في انتقاله لصفوف الريدز الصيف الماضي.

فابينيو انضم للريدز قادماً من موناكو الفرنسي بـ39 مليون جنيه إسترليني، بعد منافسة شرسة مع العديد من الأندية.

إنتر يعلن رسمياً رحيل سباليتي عن تدريب الفريق

البرازيلي أكد أن مواطنه كان أحد الأسباب الرئيسية في تفضيله ليفربول عن أي فريق آخر.

وقال فابينيو في تصريحات صحفية:"أتذكر تلك المباراة التي لعبتها مع موناكو ضد مارسيليا عندما لعبت جيداً وسجلت، فيرمينو قام بمراسلتي وبدأنا الحديث".

وأضاف:"قال لي أن المدرب سأل عنك وعن رأيي في مستواك وأخبرته العديد من الأشياء، وبدوري استفسرت منه عن ليفربول".

فابريجاس: هازارد سيجد ما ينقصه في ريال مدريد وأوزيل ليس قائدًا

وتابع:"بعدها ليفربول تواصل مع وكيل أعمالي وأخبروهم بالرغبة في التعاقد معي، قمنا بالجلوس مع كلوب وتحدثنا عن كل شيء قبل الاتفاق على انتقالي".

ويستعد فابينيو رفقة فيرمينو، لقيادة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد توتنهام السبت القادم، طمحاً في اللقب الأول لهما مع الريدز.