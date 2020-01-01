فابينيو: مبابي سيحصل على الكرة الذهبية قبل نيمار وأتمنى انضمامه لليفربول

فابينيو نجم وسط ملعب ليفربول يشيد بالفرنسي كيليان مبابي ويتمنى انضمامه لصفوف الريدز.

أشاد النجم البرازيلي فابينيو بالفرنسي كيليان مبابي زميله السابق في صفوف موناكو وبما يقدمه من مستويات خلال السنوات الماضية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لاعب ليفربول وأكد خلالها على أمله في أن يمثل مبابي الريدو في أحد الأيام.

وقال فابينيو: "مبابي سيحصل على الكرة الذهبية قريبًا، ربما قبل نيمار حتى، سأحب فكرة أن أرحب به في صفوف ليفربول".

وأضاف معلقًا على جائزة الكرة الذهبية الأخيرة التي توج بها ليونيل ميسي: "ساديو ماني يستحق الكرة الذهبية، هو اللاعب الأفضل في فريقنا".

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وأكمل عن مسيرتهم في الدوري الإنجليزي حتى الآن: "هل سنحقق الدوري؟ نعم سنكون الأبطال نحن الفريق الأفضل في العالم حاليًا، هل سننهي الموسم دون هزائم؟ لا نملك خطط للخسارة هذا الموسم".

وأنهى تصريحاته: "لا أندم على عدم التوقيع لباريس سان جيرمان لكن من الممكن أن أعود للدوري الفرنسي في المستقبل، كذلك لم أتفاوض مع ريال مدريد لكنني كنت سأحب أن أنجح هناك".

جدير بالذكر أن فابينيو كان قد انضم لصفوف ليفربول قادمًا من موناكو في صيف 2018 ولعب هناك بجوار مبابي قبل رحيل الفرنسي لباريس سان جيرمان.