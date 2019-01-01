فابينيو: كابوس انزلاق جيرارد لا يطاردنا أمام تشيلسي!

لاعب وسط ليفربول يؤكد على عزم فريقه على الفوز بالبريميرليج

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد فابينيو لاعب وسط فريق ليفربول أن لا أحد يفكر في مباراة الريدز ضد تشيلسي في موسم 2014، وذلك عشية المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب أنفيلد في إطار مباريات الأسبوع الرابع والثلاثين من البريميرليج.

وكان ليفربول قد اقترب من التتويج بالدوري عام 2014 قبل أن يخسر أمام تشيلسي في الأسابيع الأخيرة ثم يتعادل مع كريستال بالاس ليتبخر حلم التتويج باللقب الغائب عن خزائن الريدز منذ عام 1990.

7 لحظات سعيدة في مسيرة فابريجاس مع تشيلسي

ويعيش ليفربول حاليًا منافسة مع مانشستر سيتي في الأسابيع الأخيرة في الدوري، وذلك قبل مواجهة تشيلسي في لقاء مصيري يوم الأحد يشبه ظروف المباراة التي جمعت بينهما في الصف الثاني من موسم 2013-2014 والتي اشتهرت باسم مباراة "انزلاق جيرارد".

وعن مباراة الأحد قال فابينيو لصحيفة التيليجراف: "الحديث عن مباراة 2014 يأتي من جماهير الفرق الأخرى بهدف الضغط النفسي علينا، ولكننا لا نفكر أبدًا في هذه المباراة، لا نفكر سوى فرصتنا في الفوز بالبريميرليج، بالطبع خسر ليفربول مباراة عام 2014 للأسف، ولكن هذ لا يقلقنا لأنه من الماضي، اليوم ليفربول يمتلك لاعبين مختلفين وسنحاول كتابة فصل جديد في تاريخ النادي".

كما أضاف اللاعب البرازيلي: "29 عامًا فترة طويلة لنادٍ مثل ليفربول لكي لا يتوج بالدوري، أتمنى الفوز به في أول موسم لي مع الفريق".

يذكر أن فابينيو كان قد انضم لصفوف ليفربول قادمًا من موناكو في فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة قدرت بـ 43 مليون جنيه إسترليني.