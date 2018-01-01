فابينيو: كنت قريبًا من الانضمام إلى مانشستر يونايتد قبل ليفربول

فابينيو يتحدث عن بعض التفاصيل قبل انتقاله إلى ليفربول

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث نجم ليفربول فابينيو بأنه كان قريبًا من الانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد، وذلك قبل وقت ليس بالكثير من توقيعه مع ليفربول مقابل حوالي 40 مليون يورو. اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

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وكان فابينيو قد انضم إلى صفوف ليفربول قادمًا من موناكو الفرنسي خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة، وذلك في صفقة تمت تفاصيلها بشكل سريع.

وبخصوص ذلك، تحدث فابينيو حول تفاصيل ما قبل انتقاله إلى ليفربول، حيث قال إنه كان قريبًا جدًا من الانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد، وذلك قبل فترة بسيطة من توقيعه للريدز.

وقال فابينيو: "في كرة القدم الحديثة الأمور تحدث سريعًا، قبل 6 أشهر كانت كل الأخبار تشير إلى ارتدائي لقميص مانشستر يونايتد، إلا أنني الآن أصبحت لاعبًا لليفربول.

وأضاف: "هما أكبر فريقان في كرة القدم الإنجليزية، أعلم ذلك منذ زمن وقبل أن آتي إلى هنا، أتفهم حجم المناسبة وما يتطلبه كونك لاعب لصفوف أحدهما، ولذلك أحاول أن أكون على قدر هذا التنافس"

وتابع: "الحديث حول وجود أزمة بيني وبين ليفربول أصبح شيئًا مملًا، أنا سعيد جدًا ومتحمس من أجل بذل المزيد من الجهد لكي أصبح أفضل، لا أعلم لماذا يتحدثون دومًا عن نيتي الرحيل"

يذكر أن فابينيو لم يشارك في الكثيرمن المباريات هذا الموسم، ما جعل بعض المصادر الصحفية تشير إلى احتمالية رحيله عن ليفربول خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.