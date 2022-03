فابينيو عن انتقاله إلى مدريد: كنت نائمًا عندما طرق مورينيو بابي!

كشف البرازيلي فابينيو نجم وسط نادي ليفربول الإنجليزي عن تفاصيل مثيرة حول انتقاله إلى صفوف ريال مدريد الإسباني في 2012.

فابينيو انتقل من نادي فلومينينسي البرازيلي إلى صفوف ريو أفي البرتغالي في 2012، لكن ريال مدريد وبتوصية من البرتغالي جوزيه مورينيو تعاقد مع البرازيلي على سبيل الإعارة في العام نفسه.

ماذا قال فابينيو؟

أجرى فابينيو مقابلة مع مجلة "Four Four Two" الإنجليزية للكشف عن تفاصيل مثير في انتقاله إلى ريال مدريد.

وقال فابينيو: "وصلت إلى البرتغال، وبقيت في ريو أفي لمدة أسبوعين فقط وربما ثلاثة على الأكثر، واتصل بي وكيل أعمال ليخبرني أن ريال مدريد كاستيا بحاجة إلى ظهير أيمن، وأراد أن يعرف إذا ما كنت مهتمًا".

وأضاف: "ثم ذات ليلة، جاء لوسيو وأخبرني أن أحزم حقيبتي لأن جورج مينديش كان قادمًا بالسيارة عن الفجر، كنت أهذي، وسألت إذا ما كانت الأمور على ما يرام، لكنه لم ينطق كلمة واحدة".

وتابع: "لكن بعد ذلك، في مرحلة ما في السيارة، قال مينديش إننا سنسافر إلى مدريد، وأنني سأوقع مع ريال مدريد".

وأردف: "اتصلت بوالدتي في البرازيل لأخبرها بذلك وبدأت في البكاء، لم يتوقع أحد حدوث شيء بهذه الضخامة في مثل هذا الوقت القصير، لقد كانت لحظة خاصة جدًا بالنسب لي".

وأكمل: "توجهنا إلى الفندق في مدريد، كنت نائمًا واستيقظت فجأة عندما طرق أحدهم الباب، نظرت من ثقب الباب ولم أصدق ما رأيته، كانا مينديش وجوزيه مورينيو، كنت أرتدي منامتي ولم أكن مستعدًا لمقابلته، لم أكن أعرف حتى ماذا أقول".

ماذا قدم فابينيو مع ريال مدريد؟

قضى فابينيو موسم 2012-13 معارًا إلى ريال مدريد كاستيا، ولعب خلال ذلك الموسم 30 مباراة مع الفريق الرديف، بالإضافة إلى مباراة واحدة مع الفريق الأول للنادي الملكي كانت أمام مالاجا في الجولة 36 من "الليجا"، وصنع خلالها هدفًا.

لكن النادي الملكي قرر عدم التعاقد مع البرازيلي بشكل دائم، ليرحل في نهاية الموسم إلى موناكو الفرنسي.

