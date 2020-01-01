فابريجاس يكشف ماذا قال ميسي له حول تجديد تعاقده ببرشلونة

سيسك فابريجاس لاعب برشلونة وتشيلسي السابق المقرب من ليونيل ميسي يؤكد على ثقته في استمراره مع برشلونة حتى الاعتزال.

أكد سيسك فابريجاس نجم فريق برشلونة السابق وموناكو الحالي على ثقته في استمرار قائد الفريق ليونيل ميسي في صفوف البلوجرانا لنهاية مسيرته.

جاء هذا في تصريحات إذاعية مع إذاعة "كادينا كوبي"، وأكد خلالها أنه دائم الحديث مع ميسي وأن النجم الأرجنتيني لا يفكر في الرحيل عن الفريق.

وأوضح فابريجاس أن قرار استمرار ميسي من عدمه في النهاية بيد ليونيل فقط، وأن أي تغيير في ذلك سيكون من جانب النادي نفسه وليس قائد الفريق.

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وقال فابريجاس: مطمئنًا جماهير النادي الكتالوني "أنا أتحدث مع ميسي بشكل مستمر، فكرته الأساسية هي إنهاء مسيرته في صفوف برشلونة".

وأضاف: "بعيدًا عن ذلك ربما تحدث أمورًا مختلفة داخل النادي لكنني واثق بشكل تام من أنه سينهي مسيرته في هناك في كامب نو".

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وكان كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة قد خرج اليوم بتصريحات مثيرة للجدل حيث أكد وصول معلومة له عن إمكانية عدم تجديد ليونيل ميسي لتعاقده مع برشلونة.

وينتهي التعاقد الخاص بليونيل بنهاية الموسم المقبل، مما يعني أن النجم الأرجنتيني سيكون حرًا في التفاوض مع أي فريق خلال أشهر قليلة وبالتحديد في يناير المقبل.

جدير بالذكر علاقة ليونيل ميسي بالإدارة الحالية لبرشلونة تسوء كل يوم في ظل مشكلة تشويه صورة نجوم الفريق من قبل شركة تسويق إلكتروني تناولت تقارير صحفية أنباء عن مسؤولية الإدارة عنها.