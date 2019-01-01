فابريجاس يقترب أكثر من إتمام التعاقد مع موناكو

فابريجاس يخطو خطوة أخرى نحو الانتقال إلى موناكو

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أكدت مصادر صحفية فرنسية أن صفقة انتقال النجم الإسباني سيسك فابريجاس إلى موناكو الفرنسي على وشك الانتهاء خلال الأيام المقبلة. اختيارات المحررين ريبيري ينضم لمارادونا ومورينيو وأشهر الاعتداءات اللفظية

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وكان سيسك فابريجاس قد ودع جماهير تشيلسي في المباراة الأخيرة التي جمعت بين البلوز و نوتنجهام فوريست ضمن منافسات دور الـ 64 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأكدت صحيفة الليكيب الفرنسية أن التفاصيل النتعلقة بانتقال فابريجاس إلى موناكو تسير على ما يرام، وأن الطرفين اتفقا على جميع التفاصيل الخاصة بالعقد.

وكان فاديم فاسيلييف المالك الروسي لنادي موناكو قد صرح من قبل بأن موناكو يريد التعاقد مع فابريجاس خلال سوق الانقتالات الشتوية وأن التعاقد معه سيكون أولوية الفريق.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن انتقال فابريجاس رسميًا لصفوف نادي الإمارة الفرنسية خلال الأيام المقبلة أي قبل نهاية الأسبوع الحالي.

يذكر أن فابريجاس كان قد لعب في صفوف برشلونة وآرسنال وتشيلسي وحقق معهم العديد من البطولات والإنجازات، قبل أن يحط الرحال في فرنسا في تجربته الأولى هناك.