فابريجاس يبطل مفعول مبابي ويمنح موناكو فوزًا مثيرًا على باريس سان جيرمان

موناكو يفوز على باريس سان جيرمان ومبابي يتألق لكن فابريجاس له رأي آخر

نجح موناكو في تحقيق فوز مثير على حساب متصدر الدوري الفرنسي وحامل اللقب بثلاثة أهداف مقابل هدفين في قمة الجولة الحادية عشر من البطولة.

وتقدم باريس سان جيرمان في شوط المباراة الأول بثنائية نظيفة مما أعطى انطباعًا بأنه في طريقه لحسم انتصار سهل على حساب مضيفه موناكو.

وجاءت ثنائية باريس سان جيرمان عبر النجم الفرنسي ومحور الحديث الأول في هذه الأيام كيليان مبابي في الدقيقة الخامسة والعشرين والسابعة والثلاثين.

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وعلى ذلك انتهى شوط المباراة الأول بتقدم باريسي بهدفين مقابل لا شيء، ولكن في الشوط الثاني انقلبت الأمور رأسًا على عقب بصورة مفاجئة تمامًا.

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وعلى خطى مبابي سجل كيفين فولاند هدفين لنادي موناكو عند الدقيقتين الثانية والخمسين والخامسة والستين ليعدل النتيجة لصالح نادي الإمارة ويعيد المباراة لنقطة الصفر.

ولكن الدقائق الأخيرة من المباراة شهدت الكثير من الإثارة مع اقتراب النهاية في مباراة كان فيها موناكو مؤمنًا بحظوظه منذ اللحظة الأولى وحتى صافرة النهاية.

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وفي الدقيقة الرابعة والثمانين حصل موناكو على ركلة جزاء طرد على إثرها عبده ديالو وسددها فابريجاس بنجاح معلنًا عن الهدف الثالث الذي قاد فريقه للفوز على نادي العاصمة الفرنسية.