فابريجاس : ويلشير كان يمكنه النجاح في ريال مدريد وبرشلونة

لاعب الوسط الإنجليزي يمكنه الانتقال لأي فريق بالمجان

يؤمن سيسك فابريجاس لاعب وسط موناكو الفرنسي، أن زميله السابق جاك ويلشير كان يمكنه التألق مع برشلونة وريال مدريد.

فابريجاس لعب بجوار ويلشير في آرسنال، قبل رحيل لاعب الوسط الإسباني إلى برشلونة ومنه إلى تشيلسي ثم موناكو.

وعلى الجانب الآخر تدهورت مسيرة اللاعب الإنجليزي بشكل كبير بسبب الإصابات، حيث رحل عن وست هام مؤخرًا بعد قرار النادي بفسخ عقده ليصبح لاعبًا حرًا.

المزيد من الفرق

وفي هذا السياق قال فابريجاس لصحيفة "ديلي ميل":"جاك كان موهبة جيدة، وكان أحد أكثر اللاعبين الموهوبين الذين لعبت معهم على الإطلاق".

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

وأضاف:"تدرب معنا للمرة الأولى وعمره 16 سنة، كنت في حالة ذهول وقتها من قوته ومستواه المميز، أشعر بالأسف تجاه ما حدث له، كان من الممكن أن يصبح من أساطير الكرة الإنجليزية".

وتابع:"نتحدث كثيرًا عن صعوبة تأقلم اللاعبين البريطانيين مع اللعب في أوروبا، ولكني كنت أؤمن أن جاك أحد القلائل الذين كان بإمكانهم التألق مع ريال مدريد أو برشلونة".

واستكمل:"نفس الشيء مع آرون رامزي وجاريث بيل، يتمتعان بموهبة كبيرة، وبدون إصابات يمكنهما فعل الكثير".

إقرأ أيضًا .. لويز وويليان وماري .. هل يدفع آرسنال ثمن التعامل مع الوكلاء الكبار؟

جدير بالذكر أن جاك ويلشير يدرس حاليًا خطوته القادمة، حيث أعلن مؤخرًا رفضه التام لفكرة الانتقال لتوتنهام في حالة تقدم النادي اللندني بعرض للتعاقد معه، نظرًا لشعوره بالانتماء الكبير تجاه الغريم التقليدي آرسنال.