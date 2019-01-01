فابريجاس: ميسي أصبح أكثر تكاملًا

تعرف على تصريحات فابريجاس حول ما قدمه ميسي في الموسم المنصرم

أكد سيسك فابريجاس، لاعب موناكو الفرنسي، أنّ هداف الأرجنتين التاريخي، ليونيل ميسي، صار أكثر تكاملًا بعد وصوله عامه الـ 32.

ميسي سجل 51 هدفًا وصنع 22 أخرى في جميع المباريات بالموسم المنصرم مع النادي الكتالوني.

وقال فابريجاس في تصريحات خاصة: "ليو تطور كثيرًا خلال الموسم وظهر ذلك في مدى فعاليته وتأثيره في المباريات. فلم يعد ذلك اللاعب الذي يراوغ 3 أو 4 لاعبين ويسجل الهدف".

وأوضح: "ميسي الآن أصبح يهتم أكثر بالتمرير من بعيد وخلق الفرص لزملائه والتحرك الجيد لتسجيل الأهداف".

ميسي حقق جائزة الحذاء الذهبي للمرة السادسة في تاريخه كأكثر لاعب في العالم حصدًا لها.

ورأى لاعب أرسنال وتشيلسي السابق أنّ ميسي لا يزال يستحق الفوز بالكرة الذهبية للموسم الجاري حتى بعد خسارة دوري أوروبا.

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سيميوني أخر من حقق اللقب في نسختي 91 و93 🏆🏆 pic.twitter.com/ipRUPANAhR — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 15, 2019

وواصل: "من الصعب أن نختار لاعبًا من المتوجين بدوري أبطال أوروبا ليكون الأفضل في العالم، وسبق وحققها البولجا في 2010 وكان برشلونة قد حصد لقب الدوري فقط. إنّه الأفضل".

واختتم: "ليفربول قدموا موسمًا كبيرًا وحققوا لقب دوري الأبطال وكذلك استمرت المنافسة على البريميرليج للنهاية، وواثق من أنّ أحد لاعبيهم سيتواجد في القائمة النهائية للمرشحين بالجائزة".

جدير بالذكر أنّ ميسي حقق الكرة الذهبية 5 مرات في تاريخه ليصبح الأفضل في العالم بالتساوي مع كريستيانو رونالدو.