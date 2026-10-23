فابريجاس: لهذا لا يجلس نيكو باز على مقاعد الاحتياط.. وسأرحل في هذه الحالة!

أكّد سيسك فابريجاس أنه لم يفكّر ولو لمرة واحدة في مغادرة كومو، رداً على سؤال حول ما إذا كان مدرب ساسوولو ألبرتو أكويلاني قد يحلّ مكانه يوماً ما.

وكان المدرب الإسباني يتحدّث في مؤتمره الصحافي اليوم الجمعة، قبيل مواجهة السبت أمام ساسوولو بقيادة أكويلاني. وتأتي هذه المواجهة بعد ثلاثة أيام فقط من اكتساح كومو لمانشستر يونايتد برباعية مقابل هدف واحد في دوري أبطال أوروبا. وكان رئيس النادي ميروان سوارسو قد أشاد مؤخراً بأكويلاني.

وقال فابريجاس لـFootball Italia: «لم أفكّر قط في المغادرة. ولو بدأت أفكّر في ذلك، فربما يكون هذا نهايتي هنا، لكنني لم أفعل ذلك أبداً. يمكنني بالتأكيد أن أقول أشياء إيجابية عنه، لأن أسلوبه في كرة القدم متشابه جداً من حيث الأفكار. أنت تجعلني أفكّر في الأمر الآن، لكنني مطمئنّ جداً بشأن مسيرته وما سيحقّقه في المستقبل».

ومنذ أن قاد كومو إلى الصعود والتأهّل لدوري أبطال أوروبا، ارتبط اسم فابريجاس بعدة وظائف كبرى، من بينها إنتر وباير ليفركوزن في عام 2025. لكنه اختار البقاء في مكانه. وقد تعرّف الاثنان على بعضهما للمرة الأولى في دوري الدرجة الثانية الإيطالي، عندما كان أكويلاني يتولّى تدريب بيزا.

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وأضاف فابريجاس: «أُعجب حقاً بألبرتو كمدرب، وبأفكاره وشجاعته، وبالطريقة التي تلعب بها فرقه كرة القدم. اتصل بي الصيف الماضي لأنه كان يرغب بشدّة في التعاقد مع ريسبولي لصالح كاتانزارو. وكان ريسبولي أول لاعب أدرّبه على الإطلاق، لذا فإن إرساله إلى ألبرتو منحني راحة بال تامّة».

كما أوضح لماذا لا يغيب نيكو باز أبداً عن تشكيلته الأساسية: «يجب أن تعرف الشخص ونوع الشاب الذي هو عليه. نيكو ليس من النوع الذي يحتاج إلى توجيه دائم، لذا فكلما قلّ حديثي معه كان ذلك أفضل، لأنه يتمتّع بعقلية لا تُصدّق. نحن معاً منذ أكثر من عامين وقد تطوّر بشكل هائل، بل إنه ربما يكون من بين أفضل ثلاثة لاعبين في الفريق. هذه العقلية هي التي تصنع الفارق حتى قبل بدء المنافسة، ولهذا لا أُخرجه أبداً من أرض الملعب».

ولا تُظهر حالة كومو الجيدة أي بوادر على التراجع تحت قيادة فابريجاس. فهو يحتلّ المركز الخامس برصيد 14 نقطة بعد سبع جولات، بفارق خمس نقاط فقط خلف المتصدّر إنتر.