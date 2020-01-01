فابريجاس: زياش سيجعل تشيلسي بطلاً

حضور قوي للمغربي الأسابيع الماضية

علق نجم تشيلسي السابق سيسك فابريجاس على تألق حكيم زياش مع البلوز وتوقع أن يقوده لسكة البطولات في الفترة المقبلة.

وبدأ المغربي في التألق بالمباريات الأخيرة عقب تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة في بداية الموسم.

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وقال فابريجاس مع "90min": "لاعب جيد للغاية زياش، يملك الرؤية التي تحتاجها في فريق من أهل القمة مثل تشيلسي يريد الفوز والتتويج".

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وأضاف: "كانوا يفتقدون للحلول الموسم الماضي وبداية الحالي، ولكن يمكنك رؤية أن زياش يمتلك اللمسة الأخيرة في التمرير".

وأكمل الإسباني: "هو وحده من يرى الأمور الصحيحة في الوقت الصحيح، هذا هو اتخاذ القرار الذي نتحدث عنه، غياب هذا الأمر يجعل المدربون يبحثون عن التكتيك لتعويضه".

وواصل: "زياش يصنع الأمور في الملعب التي لا يتوقعها المدافع، تمريراته بالتحديد تعطي الفرصة لفيرنر للانطلاق خلف الدفاعات، أعتقد أنه سيكون نقطة قوة تشيلسي".

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وحتى الآن سجل المغربي هدفين وصنع ثلاثة مع البلوز في كل المسابقات منذ عودته للمشاركة.