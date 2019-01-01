فابريجاس: رحلت عن تشيلسي بسبب جلب ساري لابنه جورجينيو!

نجم تشيلسي السابق سيسك فابريجاس يفتح النار على مدرب البلوز بعد رحيله عن قلعة ستامفورد بريدج

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد النجم الإسباني سيسك فابريجاس بأنه كان قد اتخذ قرار الرحيل عن فريق تشيلسي بسبب المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري.

وكان فابريجاس صاحب الـ 32 عامًا قد رحل عن قلعة ستامفورد بريدج في فترة الانتقالات الشتوية صوب موناكو الفرنسي في يناير الماضي.

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فابريجاس كان قد توج مع البلوز بالبريميرليج وكأس الاتحاد وحقق أرقامًا قياسية من حيث صناعة الأهداف لزملائه، ولكن رحيله عن صفوف الفريق اللندني جاء بعد قدوم المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري قبيل الموسم الحالي وفقًا لما يراه اللاعب.

وقال لاعب برشلونة الأسبق: "كنت سأجدد عقدي مع تشيلسي، ولكن المدرب الجديد جلب معه لاعبًا مثل ابنه، لذلك كانت مشاركتي أساسيًا باستمرار صعبة، وأنا أحب لعب كرة القدم".

يشار إلى أن جورجينيو الذي جلبه ساري من صفوف نابولي في صفقة قدرت بـ 50 مليون جنيه إسترليني، كان قد يشارك أساسيًا باستمرار مع تشيلسي في بداية الموسم بدلًا من فابريجاس.