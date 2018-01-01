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فابريجاس خليفة رابيو في باريس سان جيرمان

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باريس سان جيرمان يبحث عن خليفة لرابيو في يناير. تعرف على الأسماء المرشحة

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يبحث نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن بديل لأدريان رابيو بعدما رفض اللاعب بصورة نهائية تمديد عقده مع الفريق.

المدير الرياضي لسان جيرمان أعلن بصورة رسمية أنّ الموسم الحالي هو الأخير لرابيو في الفريق.

خطوة جديدة تُقرب فابريجاس من ميلان

وبحسب التقارير الصحفية فإن باريس سان جيرمان يسعى للتعاقد مع سيسك فابريجاس، لاعب تشيلسي، في يناير المقبل لأجل خلافة رابيو.

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ولن يكلف فابريجاس خزينة سان جيرمان سوى 8 ملايين يورو فقط إلا أنّ الراتب المطلوب للاعب سيكون مرتفغًا كما أنّ ماوريسيو ساري، مدرب البلوز، قد يرفض رحيل الإسباني في يناير.

وكان باريس سان جيرمان قد يرغب في التعاقد مع فابيينو، لاعب ليفربول الإنجليزي، حينما كان في صفوف موناكو الفرنسي.

ويعاني بطل الليج 1 من نقص في هذا المركز منذ اعتزال تياجو موتا وغياب ديارا عن المشاركة أساسيًا.

وكان توماس توخيل، المدير الفني لسان جيرمان، قد أعلن رغبته التعاقد مع لاعب وسط ميدان في يناير المقبل واعتماده بصورة مؤقتة على ماركينيوس في هذا المركز.

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