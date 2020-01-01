"غير نادم على بيع كريستيانو رونالدو .. وصفقته كلفتنا بعض الملابس"

روي ألفيش رئيس نادي ناسيونال ماديرا يتحدث عن فترة كريستيانو رونالدو في صفوف فريقه وتدربه حاليًا على ملاعبهم في الحجر الصحي.

أكد روي ألفيش رئيس نادي ناسيونال ماديرا أنه غير نادم على التفريط في البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ألفيش لصالح صحيفة "توتو سبورت" وأوضح خلالها أن رحيل رونالدو كان مفيدًا بالنسبة له ولناديه.

وأوضح ألفيش أن ناديه قد يسمي ملعبه على اسم كريستيانو خلال السنوات المقبلة، كما تطرق للحديث عن كواليس التدريبات التي يخوضها هذه الأيام عليه.

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وقال ألفيش: "عندما وصل كريستيانو رونالدو لقطاع الناشئين كان عمره عشر سنوات فقط وانضم لنا من صفوف أندورينيا ومنحناهم في المقابل عدة كرات وبعض الملابس الرياضية".

وأضاف: "بعد ذلك بعدة أعوام كنت من وقع على عقد انتقاله لصفوف سبورتينج لشبونة، لقد كان طفلًا مذهلًا بذلك الوقت لكن عندها لم يتخيل أي شخص أن يصبح اللاعب الأقوى في التاريخ، كما أنهم أرادوا التوقيع معه تحت أي ظرف وكانت تلك فرصة مثالية له فهم من أكبر الأندية في البرتغال، وهو نجح في استغلال فرصته".

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وأردف: "رونالدو اتصل بنا ليتدرب على ملعبنا وكنا سعداء للغاية لمنحه تلك الفرصة، لقد نسقنا مع كل قواعد وبروتوكولات الصحة المتبعة من أجل مكافحة فيروس كورونا، لقد كان لاعبنا من قبل وهو الآن قدوة للأكاديمية الخاصة بنا، هو مثال هام بالنسبة لكل العالم، ويتمتع بالكثير من صفات الرياضي المحترف الخارق كذلك صفات الإنسان الجيد، مصدر فخر لنا أن يكون أقوى لاعب في التاريخ مولود في جزيرة صغيرة مثل جزيرتنا".

وأكمل: "لا أصدق ما أراه كل يوم، أحيانًا أتواجد في الصباح وبعض الأحيان بعد الظهر وأجده دائمًا متحمس ومصر، لابد أن هواء البحر المتوسط يمنحه المزيد من الطاقة الإيجابية، هو يتدرب بشكل قوي ولا يمكنه الانتظار حتى تنتهي تلك الفترة ليعود للعب كرة القدم من جديد".

واختتم تصريحاته: "يتدرب معه أحد حراس فريق الشباب ليساعده في تدريباته، الفتى متحمس للغاية للعمل مع رونالدو، ربما أحد الأيام سنقوم بتسمية ملعبنا على اسمه، لقد فعلنا ذلك في الأكاديمية بالفعل، ومطار الجزيرة".

جدير بالذكر أن رونالدو كان قد تلقى بعض الانتقادات لكسره البقاء في المنزل من أجل التدرب في ملعب ماديرا خلال الأيام الأخيرة.