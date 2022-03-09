ٍغير مرغوب فيه .. سواريز يبحث عن ناد!

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن حسم نادي إنتر ميلان لموقفه حول ضم لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد لصفوف الفريق في بداية الموسم المقبل.

وينتهي عقد المهاجم الأوروجوياني مع ناديه بحلول الصيف القادم، في ظل عدم وضوح رغبة المدرب دييجو سيميوني بشأن تجديد تعاقد لويس.

فبحسب تقرير أعدته صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية فإن هناك عدة أندية أوروبية مهتمة بضم سواريز، وينتظر اللاعب عرضًا جيدًا لدراسته في الفترة المقبلة.

أشار التقرير إلى أنه لا توجد نية لتمديد عقد سواريز مع نادي أتلتيكو مدريد، الذي يتمتع بمستوى متخبط هذا الموسم.

فاللاعب البالغ من العمر 35 عامًا تمكن من تسجيل 11 هدفًا حتى الآن هذا الموسم، وعلى الرغم من ذلك فيبدو أن سيميوني يستبعد خطوة التجديد له لكبر سنه.

كما أوضح التقرير أن نادي إنتر ميلان الإيطالي قد حسم قراره حول التعاقد مع لويس، حيث استبعد النادي ضم اللاعب في الفترة المقبلة.

حيث يقال إن إنتر يقدر الخيارات الأخرى أيضًا، مع عدم الاهتمام بالتعاقد مع المهاجم المخضرم هذا الصيف، على الرغم من حقيقة أنه سيكون متاحًا مجانًا إذا لم يوقع صفقة جديدة.

وكان سواريز قد ربط اسمه بعدة أندية أوروبية أخرى مثل أياكس الهولندي، وأستون فيلا الإنجليزي، كما أن هناك اهتمام من أندية برازيلية.

ولا يستبعد أن يعود لويس إلى إنجلترا، حيث قد ينضم إلى زميله السابق ومدرب أستون فيلا الحالي ستيفن جيرارد، الذي قد تعاقد بالفعل مع فيليبي كوتينيو صديق سواريز هذا الموسم.

كما أن التقارير كانت قد ربطت اللاعب في وقت سابق بنادي أشبيلية، حيث أشارت إلى أن سواريز لا يرغب في مغادرة إسبانيا في الوقت القادم.

جدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد يستعد لمواجهة قادش في الجولة ال 28 من بطولة الدوري الإسباني في الجمعة المقبلة.

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