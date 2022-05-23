نفى بنجامين ميندي لاعب مانشستر سيتي ومنتخب فرنسا التهم الموجهة إليه بالاغتصاب والتعدى أثناء محاكمته أمام محكمة تشيستر كراون.

قدم اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، إقرارًا بالبراءة أمام محكمة تشيستر كراون في تسع تهم بارتكاب جرائم جنسية ضد ست نساء.

وقف مدافع مانشستر سيتي في قفص الاتهام وكرر جملة "غير مذنب" حيث وُجهت إليه التهم لتقديم التماسات لأول مرة.

بنجامين ميندي ينفي اتهامات الاغتصاب

دافع اللاعب الدولي الفرنسي عن نفسه بعد اتهامه بالاغتصاب في 7 قضايا، وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي، ومحاولة اغتصاب، وكلها تتعلق بستة متظلمين.

يُزعم أن جميع الجرائم حدثت في عنوان منزله وتمتد بين أكتوبر 2018 وأغسطس من العام الماضي.

لا يمكن تحديد هوية أي من أصحاب الشكوى بموجب القانون وانتقلت جلسة اليوم إلى جلسة خاصة مع استبعاد الصحافة بعد الإقرار بعدم الذنب.

وسيُحاكم مندي اعتبارًا من 25 يوليو مع شريكه في التهمة لويس ساها ماتوري، 40 عامًا، المتهم بارتكاب 10 جرائم، تشمل سبع نساء، بما في ذلك سبع تهم اغتصاب تتعلق بخمس نساء وثلاث بالاعتداء الجنسي.

وأفرج عن المتهمين بكفالة في يناير بعد أن كانا محتجزين منذ اعتقالهما لأول مرة في 26 أغسطس من العام الماضي.

كجزء من شروط الإفراج عنه بكفالة، اضطر مندي إلى مصادرة جواز سفره والإقامة في منزله في تشيشير. كما طُلب منه عدم الاتصال بأي من أصحاب الشكوى.

يذكر أن ميندي انضم إلى السيتي قادمًا من موناكو في عام 2017 في صفقة تزيد قيمتها عن 50 مليون جنيه استرليني وخاض اللاعب الدولي الفرنسي ، أكثر من 70 مباراة مع مانشستر سيتي.

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