"غير صالح لأسباب عقلية!".. نجم ليفربول السابق مرفوض في الدوري البلجيكي

هل تدهور الحالة بنجم ليفربول السابق لدرجة أن يرفض في الدوري البلجيكي؟

رض نادي كلوب بروج بطل الدوري الإنجليزي ضم المهاجم الإنجليزي الدولي السابق أندي كارول، لسبب مفاجئ!.

السبب هو رسوب اللاعب في الفحص الطبي بدنيًا وذهنيًا، وذلك بعد أن كان كل شيء مرشحًا للإتمام في بلجيكا.

كارول هو لاعب حر في الوقت الراهن بعدما انتهى عقده مع وست بروميتش ألبيون بنهاية الموسم المنصرم.

وبعدما سافر إلى بلجيكا قادمًا من شهر العسل في المكسيك، رفض لهذه الأسباب، وفقًا لشبكة "إتش إل إن" التي تتخذ من بلجيكا مقرًا لها.

مهاجم نيوكاسل الأسبق تزوج من نجمة التليفزيون بيلي ماكلو الشهر الجاري، قبل أن يطيرا إلى المكسيك لقضاء شهر العسل.

لكن اللاعب الذي يبلغ من العمر 33 عامًا فوجئ بنتائج الفحص، التي لن تفيده بكل تأكيد في المستقبل.

المشكلات البدنية لكارول كانت واضحة خلال السنوات الأخيرة، لم يشارك في أكثر من 20 مباراة في أي موسم منذ 2015-2016.

والرفض من كلوب بروج هو المحطة الأخيرة في مسلسل الفشل الذي يحمله المهاجم الإنجليزي بعد أن خاض موسمًا معقدًا برفقة وست بروميتش ألبيون في التشامبيونشيب.

سيتعين على كارول البحث عن نادٍ بعد كل هذا الفشل، لكن تلك الخطوة لن تمر بسهولة بكل تأكيد، مع نتائج هذا الفحص المقلق.

ولعب كارول ضمن صفوف ليفربول بين عامي 2010 و2013، تخللتها 6 أشهر معارًا إلى وست هام، خاض مع الريدز 58 مباراة مسجلًا 11 هدفًا.

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