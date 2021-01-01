غياب هازارد وعودة فالفيردي .. قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفربول

مؤشر إيجابي وآخر سلبي

أعلن ريال مدريد القائمة الرسمية المستدعاة لمباراة ليفربول مساء الغد، والتي شهدت عودة متوسط الميدان فيدي فالفيردي وغياب كل من داني كارباخال والنجم البلجيكي إيدين هازارد.

ريال مدريد تنتظره مواجهة ساخنة أمام ليفربول مساء الغد على ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالعاصمة الإسبانية ضمن منافسات جولة الذهاب للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وقبل المباراة بحوالي 30 ساعة أعلن ريال مدريد القائمة رسميًا، وسط انتظار الجميع لمعرفة موقف إيدين هازارد في المقام الأول ومصير الثنائي كارباخال وفالفيردي كذلك.

غياب النجم البلجيكي جاء بعدما تدرب رفقة المجموعة لليوم الثاني على التوالي فقط، بعد نحو شهر من الغياب، حيث كان آخر ظهور له على القائمة في الثاني عشر من مارس يوم المباراة ضد إلتشي.

— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 5, 2021

راموس غاب عن القائمة ولكن ذلك كان معروفًا منذ أن أصيب بعد نهاية التوقف الدولي وتم إعلان غيابه عن الملاعب لمدة تصل إلى 4 أسابيع ليغيب عن أسبوع الحسم بمواجهتي ليفربول وبرشلونة.

التشكيل المتوقع حسب آس سيكون كورتوا في حراسة المرمى، ناتشو وفاران في قلب الدفاع رفقة مندي وفاسكيز، كاسيميرو وكروس ومودريتش في الوسط، خلف أسينسيو وفينيسيوس جونيور وكريم بنزيما في الأمام.

راموس يختار لاعب برشلونة السابق مثلاً أعلى

يذكر أن ريال مدريد وصل إلى هذا الدور بعدما أقصى أتالانتا الإيطالي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بينما وصل ليفربول للدور ذاته بعد التغلب على لايبزيج الألماني.