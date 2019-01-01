النتائج المباشرة
الدوري المصري الممتاز

غياب محمود علاء والنقاز أبرز ملامح تشكيل الزمالك في مواجهة الأهلي

آخر تحديث
التعليقات()
سيكون ملعب برج العرب مسرحاً لمواجهة من العيار الثقيل بين قطبي الكرة المصرية
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

لا صوت يعلو في صوت مباراة ديربي القاهرة اليوم والتي ستجمع بين فريقي الزمالك والأهلي ضمن المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ17 بالدور الأول من منافسات الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.

الزمالك يتربع على صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 53 نقطة، بينما يحتل الأهلي الوصافة برصيد 51 نقطة.

وأعلن المدير الفني السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك عن تشكيلة الفريق في مواجهة اليوم، والتي شهدت غياب محمود علاء وحمدي النقاز عن المباراة بسبب الإصابة.

اختيارات المحررين

أشهر 10 مباريات قمة بين الأهلي والزمالك في التاريخ

وفيما يلي نستعرض التشكيل المتوقع لنادي الزمالك :

الحارس: محمود جنش

خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمد عبدالغني - محمود حمدي - حازم أمام

خط الوسط : محمود كهربا - ساسي - يوسف إبراهيم - طارق حامد - أحمد سيد (زيزو)

خط الهجوم : خالد بوطيب

إغلاق