غياب محمود علاء والنقاز أبرز ملامح تشكيل الزمالك في مواجهة الأهلي

سيكون ملعب برج العرب مسرحاً لمواجهة من العيار الثقيل بين قطبي الكرة المصرية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

لا صوت يعلو في صوت مباراة ديربي القاهرة اليوم والتي ستجمع بين فريقي الزمالك والأهلي ضمن المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ17 بالدور الأول من منافسات الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.

الزمالك يتربع على صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 53 نقطة، بينما يحتل الأهلي الوصافة برصيد 51 نقطة.

أشياء يجب أن تعرفها قبل انطلاق القمة الأكثر اشتعالًا منذ سنوات.. 🔥🇪🇬 pic.twitter.com/7fU4d0pdZq — جول مصر (@goaleg) March 30, 2019

وأعلن المدير الفني السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك عن تشكيلة الفريق في مواجهة اليوم، والتي شهدت غياب محمود علاء وحمدي النقاز عن المباراة بسبب الإصابة.

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وفيما يلي نستعرض التشكيل المتوقع لنادي الزمالك :

الحارس: محمود جنش

خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمد عبدالغني - محمود حمدي - حازم أمام

خط الوسط : محمود كهربا - ساسي - يوسف إبراهيم - طارق حامد - أحمد سيد (زيزو)

خط الهجوم : خالد بوطيب