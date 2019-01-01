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غياب متوقع لجوميس ومؤكد لكارلوس إدواردو يُصعب مهمة الهلال أمام الأهلي

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المعاناة التي قد يواجهها نادي الهلال قبل مواجهة الأهلي
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية عن المعاناة التي قد يواجهها نادي الهلال قبل مواجهة الأهلي في ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية العربية.

وأشارت التقارير إلى أن المباراة قد تشهد معاناة هلالية في ظل الغيابات الهلالية المحتملة والمتمثلة في اللاعب الفرنسي بافيميتي جوميس، و البرازيلي كارلوس إدواردو، بجانب اللاعب الأسترالي ميلوش ديجنيك.

وكان هداف الفريق جوميس قد غادر إلى فرنسا من أجل أجراء فحوصات طبية روتينية بحسب ما كشفت تقارير صحفية.

وبشكل كبير تأكد غياب إدواردو بعد الإصابة العضلية التي تعرض لها في مواجهة الدحيل القطري ضمن البطولة القارية.

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يُذكر أن المباراة ستقام على ملعب ” جامعة الملك سعود ” يوم الأحد القادم والموافق 17 مارس 2019، كلاسيكو الهلال مع الأهلي؛ وذلك في إطار مباراة ذهاب دور نصف نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

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