استمرار غياب كاريلو عن الهلال وكشف موقفه أمام التعاون

الهلال يسعى لحسم بطولة الدوري السعودي في الموسم الحالي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن مدة غياب البيروفي أندريه كاريلو جناح الهلال السعودي عن المباريات في المباريات المقبلة مع الزعيم.

ويتصدر الهلال ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يجد منافسة قوية من النصر على لقب البطولة في الموسم الحالي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن إصابة كاريلو من الممكن أن تستمر حتى لقاء التعاون، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأضافت الصحيفة أن إصابة كاريلو في الركبة وتعرض لها خلال تدريبات الزعيم في استعدادات الفريق لمواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

ويواصل كاريلو برنامجه التأهيلي مع الجهاز الطبي للهلال من أجل العودة سريعًا للفريق والمشاركة في البطولات خلال الأمتار الأخيرة من الدوري السعودي.

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وخضع البيروفي لبعض التأهيل أيضًا أثناء تواجد الفريق في مدينة العين الإماراتية أثناء مواجهة الزعيم أمام النجم الساحلي في نهائي البطولة العربية.