غياب طارق حامد وعمر السعيد عن قائمة الزمالك لمواجهة الإنتاج

الفارس الأبيض يعود للمنافسة المحلية بعد حصد لقب الكونفدرالية الأفريقية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني للزمالك، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي، المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس.

المباراة من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، على ملعب بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة الـ31 من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة استبعاد الثنائي طارق حامد وعمر السعيد، بينما يعود الحارس محمود عبد الرحيم "جنش"، والذي غاب عن المباراة الأخيرة في الدوري.

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وضمت القائمة 20 لاعبًا هم:

في حراسة المرمي: محمود عبد الرحيم "جنش" – عمر صلاح.

في خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد السلام – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغنى – حازم إمام – كماتشو – حمدي النقاز – عبد الله جمعة.

في خط الوسط: محمود عبد العزيز – محمد حسن – محمود عبد المنعم "كهربا" – يوسف أوباما – أيمن حفني – إبراهيم حسن – محمد إبراهيم – أحمد زيزو.

في خط الهجوم: خالد بوطيب – حميد أحداد.

يذكر أن الفارس الأبيض يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 66 نقطة من 29 مباراة، بفارق ثماني نقاط عن الأهلي، صاحب الصدارة والذي خاض 32 مباراة، بينما يأتي الإنتاج الحربي في المركز الـ12 بـ37 نقطة.