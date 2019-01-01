غياب ساسي وبو طيب.. وحضور النقاز في معسكر الزمالك

الزمالك يسعى لتجهيز لاعبيه لعودة الدوري

انطلق اليوم الخميس، معسكر فريق الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر، من أجل تجهيز بعض اللاعبين بدنيًا قبل استئناف الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الزمالك للتجهيز جيدًا قبل عودة الدوري المصري الممتاز من أجل تحسين الأداء عقب الظهور بشكل باهت في المباريات الأخيرة.

وسمح الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك، لفرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، بأخذ راحة إضافة في بلاده حيث يتواجد في الوقت الحالي بتونس.

وينتظم حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق في معسكر الفريق الذي انطلق اليوم الخميس، بعد قضاء عطلته مع الفريق الذي حصل عليها مؤخرًا وهي 6 أيام.

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ويخضع المغربي خالد بو طيب مهاجم الفريق لفحوصات طبية في ألمانيا بالوقت الحالي للإطمئنان على حالته قبل استئناف منافسات الدوري المصري.

ويحتل الزمالك في الوقت الحالي وصافة الدوري المصري الممتاز، خلف بيراميدز، وتأهل الأبيض إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.