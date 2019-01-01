بعد تأكد غياب رونالدو - جماهير يوفنتوس وجنوى تطلب حق تذاكر المباراة

مشهد مميز لا يتكرر كثيرًا في كرة القدم - جماهير فريق يوفنتوس ونظيرتها من جماهير جنوى تطلب إعادة حق تذاكر مباراة فريقيهما بعد تأكد غياب رونالدو.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن موقف غاية في الغرابة لا يتكرر كثيرًا في تاريخ كرة القدم، عقب أن أُعلن عن غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مواجهة فريقه يوفنتوس ضد جنوى.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" والتي أكدت أن بعضًا من جماهير يوفنتوس ومثيلاتها جماهير جنوى قد طلبوا استعادة أموال تذاكر المباراة.

وكان المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس قد أكد في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة بالأمس على غياب كريستيانو رونالدو للراحة.

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وسجل رونالدو ثلاثية - هاتريك- في الأسبوع الماضي أمام منافسه أتلتيكو مدريد في لقاء إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا وساعد البيانكونيري على الصعود لدور الـ 8.

ويدخل فريق يوفنتوس لقاء اليوم الذي يقام على ملعب جنوى وهو في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 75 نقطة وبفارق 18 نقطة عن صاحب المركز الثاني نابولي.

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جدير بالذكر أن يوفنتوس حال حقق الفوز في لقاء اليوم سيكون أمامه 10 جولات وسيكون في حاجة للفوز بأربعة منهم فقط لحسم اللقب بشكل رسمي.