غياب رئيس الاتحاد الآسيوي عن لقاء الهلال وأوراوا الياباني

الهلال يواجه أوراوا في نهائي آسيا

تأكد خلال الساعات الأخيرة عدم حضور سلمان آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لنهائي دوري أبطال آسيا في الإياب الذي سيقام في اليابان.

ويستضيف أوراوا الياباني نظيره الهلال، في إياب دور نهائي دوري أبطال آسيا، غدًا الأحد، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

وكان الهلال قد حقق الفوز على نظيره أوراوا، بهدف دون رد في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، أحرزه البيروفي أندريه كاريلو برأسية رائعة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم السبت، أن آل خليفة لن يحضر مباراة الهلال وأوراوا بسبب ظروفه الصحية خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت الصحيفة أن الفيتنامي تان كووك توان، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سيكون حاضرًا نيابة عن آل خليفة وسيقوم بتتويج البطل.

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واختتم الهلال تدريباته اليوم السبت، قبل مواجهة أوراوا غدًا، التي قد تعيده على عرش القارة الآسيوية بعد غياب دام 19 عامًا منذ أخر لقب عام 2000.

ويتاح للهلال في لقاء الغد الفوز بأي نتيجة أو التعادل بأي نتيجة أيضًا أو فوز الفريق الياباني بفارق هدف مع تسجيل الزعيم أهداف.