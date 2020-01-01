غياب ديمبيلي وظهور جريزمان في قائمة برشلونة أمام نابولي

سيتيين قرر منح الفرصة لبعض اللاعبين الشباب

أعلن كيكي سيتيين مدرب برشلونة، عن قائمة فريقه لمواجهة نظيره الإيطالي نابولي، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

المباراة تقام غداً السبت على ملعب كامب نو، حيث يمتلك برشلونة الأفضلية، بعد تعادله الإيجابي مع نابولي 1/1 على أرض الفريق الإيطالي.

برشلونة يدخل اللقاء وأمامه العديد من المشاكل، أهمها إيقاف الثنائي أرتورو فيدال وسيرجيو بوسكيتس، وأزمة أرتور ميلو المنتقل حديثاً إلى يوفنتوس.

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وأما بالنسبة للإصابات فتقرر غياب الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي، لعدم تعافيه بشكل كامل من إصابة الفخذ التي لحقت به مؤخراً.

وعلى جانب آخر يعود الفرنسي أنطوان جريزمان بعد اكتمال لياقته، ويتواجد الحارس الألماني مارك أندري تير شتيجن، رغم الشكوك حول إصابته في الركبة.

ومن جانبه قرر سيتيين منح العديد من اللاعبين الشباب فرصة التواجد بقائمة مباراة نابولي، وأبرزهم أنسو فاتي وريكي بوتش وإيناكي بينا ورامون رودريجيز.

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ويطمح برشلونة في العبور أمام نابولي، من أجل مواصلة المشوار نحو نهائي لشبونة في 23 أغسطس الجاري، لتعويض خسارة لقب الدوري الإسباني.