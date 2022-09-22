"غياب حمد الله .. أمنية كل نصراوي في كلاسيكو الاتحاد"

هل يغيب حمد الله عن كلاسيكو الاتحاد؟

يرى الإعلامي الرياضي مساعد الجريسي، أن جماهير نادي النصر، تتمنى غياب المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي الاتحاد، عن مباراة الكلاسيكو بين الفريقين.

لماذا يشكل غياب حمد الله أمنية جماهير النصر؟

الجريسي أكد خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية، على أن جماهير النصر تتمنى غياب حمد الله عن الكلاسيكو، لأنهم يعرفون قيمته الفنية.

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وقال الجريسي: "حمد الله هداف الدوري وساهم بشكل كبير في تتويج النصر ببطولة الدوري السعودي للمحترفين".

واختتم مساعد تصريحاته قائلًا: "غياب عبد الرزاق عن مباراة كلاسيكو الاتحاد، أعتقد أنها أمنية لكل نصراوي، لأنهم يعرفون جيدًا قيمته الفنية".

حمد الله مهدد بالغياب عن الكلاسيكو

الاتحاد يحل ضيفًا على النصر، في الثاني من أكتوبر الجاري، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن، على ملعب مرسول بارك.

هذه المباراة مصير حمد الله من المشاركة بها غامض، لكن حتى هذه اللحظة سيشارك بصورة طبيعية، في ظل عدم صدور أي قرار ضده.

لكن القانوني أحمد الشيخي أوضح أن القضية في مركز التحكيم وصلت لمراحلها النهائية، ومنتظر صدور القرار خلال الفترة المقبلة.

وقال الشيخي، خلال تصريحاته لبرنامج "برا 18": "التحكيم في هذه القضية معجل وليس عاديًا، وهذا يعني أن عندما يكتمل ملف المنازعة عند مركز التحكيم، لا يكون أمام هيئة التحكيم سوى عشرة أيام لإصدار حكمها، حاليًا معلوماتي كي يكتمل الملف يتبقى فقط رد الاتحاد السعودي لكرة القدم، النصر والاتحاد قدما ردهما، والاتحاد عين المحكم البديل، إذًا في انتظار رد اتحاد القدم، وتبدأ مهلة العشرة أيام لمركز التحكيم".

وأضاف: "اتحاد القدم طرف أصيل في هذه القضية، وبحسب معلومات شبه مؤكدة، فإن اتحاد القدم دخل القضية بطلب من نادي الاتحاد، ولو افترضنا أن اتحاد القدم وصله خطابًا من مركز التحكيم بالأمس، فسيكون أمامه مهلة خمسة أيام فقط كون التحكيم معجل، إذا رد اتحاد القدم يوم 23 مثلًا، فستبدأ مهلة العشرة أيام لمركز التحكيم، هناك احتمالية لإصدار قرار قبل الكلاسيكو، وهنا يغيب حمد الله عن الكلاسيكو لو تقرر تثبيت عقوبة إيقاف اللاعب أو تقليصها حتى".

الخبير القانوني اختتم: "إذا تأخر المركز في مخاطبة اتحاد القدم، وكلما تأخر اتحاد القدم في الرد وأخذ مهلته كاملة، ثم أخذ مركز التحكيم مهلته كاملة في إصدار القرار، زادت احتمالية مشاركة حمد الله في الكلاسيكو والعكس صحيح، بالتالي الأمر متوقف على ما إذا كان المركز خاطب اتحاد القدم أم لا، وموعد هذه المخاطبة". "اقرأ التفاصيل"

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