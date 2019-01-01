غياب حازم إمام وكهربا عن قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي

الفارس الأبيض في مواجهة صعبة أمام صحوة الدراويش

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني للزمالك، قائمة فريقه، التي ستدخل معسكر الإعداد لمواجهة الإسماعيلي، غدًا الخميس.

المباراة من المقرر أن تقام في تمام الساعة الخامسة مساءً، على استاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الجولة الـ25 من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة غياب الثنائي حازم إمام ومحمود عبد المنعم "كهربا"، للإصابة، بينما أعاد السويسري أيمن حفني، الذي استبعده في المباراة الأخيرة.

جروس يكشف سبب استبعاد أيمن حفني من تشكيل الزمالك

القائمة بالكامل جاءت كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – عماد السيد.

في خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبدالغني – محمد عبدالسلام – عبدالله جمعة – بهاء مجدي.

في خط الوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز- محمد حسن – محمد عنتر – إبراهيم حسن -أحمد سيد "زيزو" – أيمن حفني – يوسف أوباما- محمد إبراهيم.

في خط الهجوم : حميد أحداد- خالد بوطيب – عمر السعيد.

يذكر أن الفارس الأبيض يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 57 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الأهلي المتصدر، بينما يأتي الدراويش في المركز السابع بـ37 نقطة.