غياب حازم إمام وبوطيب وعودة كهربا لقائمة الزمالك بمواجهة جور ماهيا

21 لاعبًا في قائمة الفارس الأبيض

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني للزمالك المصري، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة جور ماهيا الكيني.

المباراة من المقرر أن تقام غدًا الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت القائمة عودة محمود عبد المنعم "كهربا" بعد أن تم رفع الإيقاف عنه، بعدما تقرر إيقافه نظرًا لبصقه على الجماهير خلال مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي بالجولة الثالثة.

وجاء القائمة كالتالي:

في حراسة المرمي: عماد السيد – محمود عبد الرحيم "جنش".

في خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد السلام – محمد عبد الغني – محمود حمدي "الونش" – حمدي النقاز – بهاء مجدي – عبد الله جمعة.

رئيس الزمالك: لا حديث عن تأجيل مواجهة المقاولون العرب الآن

في خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز – محمد عنتر – إبراهيم حسن – يوسف أوباما – محمود عبد المنعم "كهربا" - أيمن حفني – أحمد مدبولي – أحمد زيزو.

في خط الهجوم : عمر السعيد – حميد أحداد.

الفارس الأبيض يحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد خمس نقاط، خلف جور ماهيا صاحب الست نقاط ونصر حسين داي الجزائري، المتصدر بسبع نقاط.