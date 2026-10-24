غياب جديد عن بايرن ميونخ.. نجم آخر يفقد فرصة اللعب ضد فرايبورج!

أعلن بايرن ميونخ بعد ظهر يوم السبت أن نوير سيغيب بسبب الإصابة. فالتهاب الوتر المستمر في قدمه يعني أن الحارس البالغ من العمر 40 عامًا عليه أن يخضع لفترة راحة أخرى.

وبسبب مشكلة القدم، كان نوير قد غاب بالفعل عن الفوز الذي تحقق على أرض الفريق بنتيجة 6-1 على آر بي لايبزي[ نهاية الأسبوع الماضي. وقد عاد لحراسة مرمى بايرن ميونخ في مباراة دوري أبطال أوروبا المثيرة التي انتهت بالتعادل 2-2 أمام آرسنال منتصف الأسبوع، لكنه الآن مضطر للغياب من جديد.

وسيحل يوناس أوربيج محله مرة أخرى، كما فعل أمام لايبزيج. وقد خاض اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، الذي يجري إعداده ليكون خليفة نوير في بايرن ميونخ، أربع مباريات في جميع المسابقات هذا الموسم. ولذلك لا داعي لأن يقلق بايرن بشأن جاهزية حارسه.

من يغيب أيضًا عن بايرن ميونخ إلى جانب مانويل نوير؟

إلى جانب نوير، سيفتقد حامل اللقب عددًا من اللاعبين البارزين الآخرين أمام فرايبورج صاحب المركز الثالث، الذي قدّم بداية قوية. فقائد خط الوسط يوشوا كيميش غائب، كما كان الحال أمام آرسنال، بسبب وفاة في العائلة. كما يغيب بداعي الإصابة اللاعب الهجومي لويس دياز (تمزق عضلي طفيف)، وصانع الألعاب جمال موسيالا (إصابة في عضلة الفخذ)، وقلب الدفاع مين-جاي كيم (شد عضلي).

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كما سيغيب المدير الفني لبايرن أيضًا، فقد انهار فينسنت كومباني في مركز التدريب يوم الجمعة بينما كان يتابع حصة تدريبية للفريق الثاني. ثم نُقل البلجيكي إلى أحد مستشفيات ميونخ وهو يخضع هناك للفحوصات منذ ذلك الحين.

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وفي مؤتمر صحفي صباح السبت، أكد عضو مجلس الإدارة لشؤون الكرة ماكس إيبرل أن حالة كومباني مستقرة. ولا يزال من غير الواضح متى يمكن للمدرب البالغ من العمر 40 عامًا، الذي عانى مؤخرًا من عدوى فيروسية حادة، أن يعود. وأوضح إيبرل قائلًا: «سيُمنح فيني كل الوقت الذي يحتاجه، ولن نضع أي جداول زمنية. علينا أن نكتشف: ماذا وكيف. لكننا نتحدث عن أسابيع، ويجب أن يكون هذا واضحًا لنا جميعًا».

وسيحل المدرب المساعد آرون دانكس محل كومباني في فرايبورج. وقد وصل الإنجليزي البالغ من العمر 43 عامًا إلى زابينر شتراسه رفقة كومباني في عام 2024.