غياب ثنائي ريال مدريد عن التدريبات الجماعية تمهيدًا للرحيل لمانشستر يونايتد

هل يضم أحد منهما؟

تدرب الثنائي جاريث بيل وسيرجيو ريجيلون على انفراد بعيدًا عن المران الرئيسي لريال مدريد، وذلك بسبب الإصابة التي حلّت بكليهما مؤخرًا.

كما انضم لهما إيدين هازارد، الذي اكتفى بالمشاركة في تدريبات بصالة الألعاب الرياضية بعد العودة من معسكر منتخب بلاده بلجيكا في التوقف الدولي.

وبحسب تقارير من الصحف الإنجليزية، فإن بيل وريجيلون يجتذبان أنظار مانشستر يونايتد تحسبًا للتعاقد معهما في السوق الصيفية الحالية.

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رحيل بيل هو الحلم الأول حاليًا لإدارة الريال، إلى درجة تأكيد الصحف استعداد النادي لدفع نصف راتبه العامين المقبلين مقابل أن يرحل الآن.

الأولوية لإدارة مانشستر حاليًا هي دعم الهجوم بجناح آخر، لذلك فتأجل البت في قرار التعاقد مع ريجيلون على وجه التحديد لحين تحقيق رغبة أولي جونار سولشاير.

يظل جادون سانشو هو الخيار الأول، بيد أن صعوبة التوصل إلى اتفاق مع إدارة بوروسيا دورتموند وتمسك النادي الألماني الشديد به يقلل من إمكانية إتمام الصفقة هذا الصيف.

لذلك قد يكون بيل خيارًا متاحًا خصوصًا وأنه لن يكلف النادي الكثير مع الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها على صعيد البريميرليج وإن كان راتبه قد يسبب بعض الأزمات في هيكلة الفريق.

في الوقت نفسه فإن ريجيلون يفترض أن يُكلف خزائن المانيو قرابة 30 مليون يورو ويحظى باهتمام من ناديه السابق إشبيلية وكذلك توتنهام، ما يجعل الصفقة صعبة المراث نسبيًا.

يذكر أن مانشستر يونايتد أبرم هذا الصيف صفقة ضخمة بالتعاقد مع دوني فان دي بيك من أياكس نظير 40 مليون يورو.