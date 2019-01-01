غياب بوجبا وظهور كانتي ومبابي في قائمة فرنسا لتصفيات اليورو

إصابة نجم وسط مانشستر يونايتد تحرمه من اللعب أمام تركيا وأيسلندا

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أعلن ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن قائمة فريقه لمواجهة أيسلندا وتركيا، في تصفيات يورو 2020 خلال شهر أكتوبر الجاري.

قائمة الديوك شهدت تواجد كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان رغم إصابته الأخيرة، وكذلك نجم وسط تشيلسي نجولو كانتي.

وعلى الجانب الآخر لم يظهر بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، لعدم اكتمال لياقته مع الفريق الإنجليزي.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

حراس:هوجو لوريس، ستيف مانداندا وألفونس أريولا

الدفاع: لوكاس هيرنانديز، لوكاس ديني، رافائيل فاران، كليمنت لونجليه، بريسنيل كيمبيمبي، كورت زوما، ليو دوبوا وبنجامين بافارد.

الوسط:نجولو كانتي، تانجي ندومبيلي، موسى سيسوكو، بليس ماتويدي وكورنتين توليسو.

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الهجوم: أوليفييه جيرو، كيليان مبابي، أنطوان جريزمان، كينجسلي كومان، وسام بن يدر، جوناثان إيكوي وتوماس ليمار.

يذكر أن فرنسا تلعب ضد أيسلندا يوم الجمعة 11 أكتوبر، قبل التوجه لمواجهة تركيا الإثنين يوم 14 من نفس الشهر.