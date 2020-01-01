غياب الأبطال وضياع الكرات الذهبية .. كيف سيكون ميسي دون تشافي وإنييستا؟

تعرف على شكل أداء ليونيل ميسي قائد برشلونة في غياب الثنائي أندريس إنييستا وتشافي هيرنانديز.

يعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة هو واحد من عجائب العصر الحالي في كرة القدم، وبالرغم من حالة الاختلاف المحيطة دائمًا به كونه الأفضل في التاريخ أو لا، فلا يمكن لأي شخص أن ينكر تأثيره الواضح على كرة القدم العالمية، أو أن ينكر أنه واحد ضمن الأفضل على الإطلاق.

لكن في ظل الخلاف على أفضلية ميسي، تعلل بعض الجماهير المنافسة لبرشلونة أو الأرجنتين تفوق ميسي بسبب العناصر التي تحيط به منذ صعوده لأول مرة رفقة برشلونة بجوار رونالدينيو وإنييستا وتشافي وحتى يومنا هذا بجوار لويس سواريز وأنطوان جريزمان وحتى الشاب الوافد حديثًا فرينكي دي يونج.

لذلك دعونا نحيد بعض الذين منحوا ميسي المساعدة في كونه واحد ضمن الأفضل بالعالم لنرى كيف ستكون حالة النجم الأرجنتيني.

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وقع اختيارنا في الأسطر المقبلة على الثنائي أندريس إنييستا وتشافي هيرنانديز، وهما أكثر من قيل عنهم إنهم قدموا المساعدة لميسي في مسيرته الكروية.

نسبة مساهمة تشافي وإنييستا في أهداف ميسي

في البداية دعونا نعرف كم هدف قدمه الثنائي لليونيل ميسي في مسيرته الكروية، حتى نقوم بحذف تلك الأهداف من سجل النجم الأرجنتيني.

لنتعرف على ذلك، تابعوا قائمة أكثر من قدموا صناعات لميسي خلال مسيرته الكروية، والتي شهدت الكثير من المفاجآت، حيث غاب الثنائي تشافي وإنييستا عن المركزين الأول والثاني فيها.

هيجواين كرونالدينيو والصدارة ليست لتشافي .. أكثر من قدموا الأهداف لميسي

من تلك القائمة نجد أن تشافي قدم لميسي 34 هدفًا طوال لعبهما سويًا، بينما قدم له إنييستا 40 ليكون المجموع 74 من إجمالي 697 سجلهم ميسي في مسيرته الكروية، أي أكثر بقليل من 10% من إجمالي أهداف البرغوث.

أي لو نظرنا للأهداف كأرقام مجردة سنجد أن ميسي كان ليسجل 623 هدفًا فقط بدلًا من 697، لكن من يجزم أن من كان سيستبدل تشافي وإنييستا في ذلك الواقع البديل الذي نتحدث عنه لم يكن ليمنح ميسي نفس العدد من الأهداف وربما أكثر؟

نظرة أكثر عمقًا في الأهداف التي صنعوها له

لكن ماذا لو نظرنا لتلك الأهداف نظرة أكثر عمقًا بعيدًا عن كونها مجرد أرقام، فسنجد أنفسنا مضطرين لإلغاء أهداف من سجل ميسي مثل الهدف الشهير له بالرأس في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر يونايتد عام 2009.

وذلك الهدف الرابع له في شباك آرسنال في المباراة الشهيرة التي سجل فيها أربعة أهداف وحده، وهدف افتتاح الخماسية التاريخية له ضد باير ليفركوزن، بالإضافة لأول أهداف الريمونتادا التاريخية ضد ميلان في 2013، وهي كلها من صناعة تشافي.

بالإضافة لإلغاء هدفه في نهائي 2011 أمام مانشستر يونايتد وهدف آخر من خماسية ليفركوزن الشهيرة، وهدف نهائي الكأس أمام أتلتيك بلباو في 2012 وهدف آخر من ثنائيته في ريمونتادا برشلونة ضد ميلان، بالإضافة للمزيد من الأهداف الهامة سواء أمام مانشستر سيتي أو يوفنتوس أو تشيلسي.

مساهمة ميسي في أهداف تشافي وإنييستا

ولو عكسنا الأمر لنحسب كم هدف صنعه ميسي لتشافي وإنييستا، وكم صناعة تم احتسابها للنجم الأرجنتيني بفضل التصرف الصحيح لثنائي الوسط أمام المرمى سنجد التالي.

ميسي قام بصناعة 12 هدفًا لإنييستا مقابل ثمانية أهداف لتشافي بإجمالي 20 هدفًا، من إجمالي 292 صنعهم في مسيرته حتى الآن، أي أقل من 10% لو نظرنا لها كأرقام مجردة.

نظرة أعمق لصناعات ميسي لتشافي وإنييستا

أهم أهدافه لتشافي كان ذلك الذي سجله زرقاء اليمامة في مرمى ميلان بدور المجموعات عام 2011 أما بالنسبة لإنييستا فهو هدف الغدارة الشهيرة أمام تشيلسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي كان بوابة الفوز بالسداسية التاريخية.

بالإضافة طبعًا لهدف نهائي كأس ملك إسبانيا عام 2011 ضد ريال مدريد وأهداف أخرى ضد الملكي والبلوز وميلان.

وبنظرة أعمق من السابقة سنجد أن تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا في 2009 و2011 سيكون محل شك بالنسبة لبرشلونة، وبالتالي تحقيق ميسي لكراته الذهبية المتتالية سيحُاط بنفس الشكوك.

لكن بالنظر للواقع الخاص بنا بعيدًا ذلك الافتراضي الذي نسجناه في الأسطر الماضية، هل فشل ميسي دون تشافي وإنييستا في الحقيقة؟ الإجابة ستكون لا بكل تأكيد.

النجم الأرجنتيني حقق الدوري الإسباني والكأس بعد رحيل الثنائي، ربما غاب عنه لقب دوري أبطال أوروبا لكنه كان قريبًا منه في الموسم الماضي، وحتى الكرة الذهبية حصل عليها قبل أشهر قليلة للمرة الأولى دون وجود الثنائي لجواره.