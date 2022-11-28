الأخبار المباريات
كأس العالم

غيابه سيطول .. الفرج يُعزز خسائر الهلال من كأس العالم

تامر أبو سيدو
11:14 ص غرينتش+2 28‏/11‏/2022
salman al faraj
المصادر كشفت عن مدة غياب قائد المنتخب السعودي والزعيم عن الملاعب

حقق الهلال رقمًا غير مسبوق في تاريخ كرة القدم السعودية بتواجد 12 لاعبًا من صفوفه في المنتخب السعودي خلال مشاركته في كأس العالم قطر 2022، ولكنه دفع ثمن ذلك غاليًا.

الهلال سيعود للنشاط الكروي الرسمي باستئناف دوري روشن السعودي في منتصف ديسمبر القادم، ولكنه سيدخل المباريات دون اثنين من أبرز نجومه بعد تعرضهما للإصابة خلال تواجدهما مع الأخضر في المونديال.

اللاعب الأول هو الظهير الأيسر ياسر الشهراني الذي تعرض لإصابة في الوجه وسيغيب عن اللعب لمدة تقترب من 3 شهور، كما أوضح الإعلامي وليد الفراج يوم أمس، والثاني هو سلمان الفرج نجم الوسط وقائد الفريق.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن الفحوصات الطبية أكدت غياب الفرج لمدة 5 أسابيع عن الملاعب، ولذا كان الجهاز الفني بقيادة هيرفي رينارد قد سمح له بمغادرة معسكر الأخضر المقام في قطر والعودة إلى الرياض.

وأوضحت الصحيفة أن إصابة الفرج لن تحتاج تدخلًا جراحيًا، وأنه سيبدأ برنامجًا تأهيليًا في العاصمة السعودية تمهيدًا لعودته للتدريبات مع ناديه.

الغريب أن الإصابات لا تُلاحق سوى نجوم الهلال في المنتخب السعودي، حيث تعرض المدافع محمد البريك لإصابة عضلية خلال مواجهة بولندا الأخيرة سيغيب بسببها لمدة 10 أيام عن اللعب.

اختيارات المحررين

اتصل بنا
شروط الخدمة
سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوظة © 2022 Goal (العربي):. المعلومات الواردة في Goal (العربي) يجب أن لا تنشر, تبث, تعاد كتابتها أو توزيعها من دون اذن مسبق من Goal (العربي)